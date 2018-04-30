В Украине уничтожается конституционный принцип невмешательства государства в церковные дела.

Такое заявление сделал 29 апреля управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, комментируя обращение украинских властей к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Почему в наши дни, в XXI веке, в нашем государстве, которое декларирует демократическое развитие, допускается откровенное уничтожение конституционного принципа - невмешательства государства в церковные дела? Причем в отношении православной церкви, которая является государствообразующей, которая родила и воспитала украинскую душу, украинскую культуру. Церкви, которая всегда переживала, разделяла, разделяет и будет разделять не только радость, но и беды своего народа?" - сказал Антоний.

При этом он задался вопросом: "Почему дела украинского православия решают депутаты, которые в большинстве своем не только не православные, но даже и не христиане?"

"Почему из уст главы нашего государства, который также считает себя членом канонической церкви, звучат ложные обвинения относительно того, что наша церковь не отпевает воинов? Мы всегда говорим: "А где доказательства?" Ни одного доказательства нет, потому что нет предмета обсуждения, нет ни одного случая, чтобы кто-то из наших священников не отпел воина, который погиб на поле боя (не самоубийц, не тех, кто погиб из-за самострелов, а воинов, которые погибли, выполняя приказы своих командиров)", - заявил священнослужитель.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко сказал, что автокефалия "еще не в кармане".

Также мы разбирались, какое решение вынесет Вселенский Патриархат по украинскому вопросу.