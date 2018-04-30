Джаред Лето прогулялся по ночному Киеву и сделал селфи в автобусе. Фото
Джаред Лето, известный американский музыкант и актер, фронтмен рок-группы 30 Seconds to Mars поздно вечером 29 апреля прибыл в Киев и прогулялся по вечерней столице.
Об этом Лето сообщил в Instagram и Twittter.
Джаред побывал на Подоле, а именно на Контрактовой площади, около колеса обозрения.
Музыкант выложил в истории соцсети места, где он успел побывать в Киеве. Помимо Подола Джаред проехался в автобусе, а также походил по центру и побывал на Почтовой площади. На одном из видео он сказал, что с нетерпением ждет уже концерта. Отметим, что 30 Seconds to Mars 30 апреля выступят в столичном Дворце спорта.
Фото: instagram.com/jaredleto
Фото: twitter.com/JaredLeto
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