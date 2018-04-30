Два гражданина Украины утонули в реке в Польше. ЧП произошло в субботу, 28 апреля, в Западнопоморском воеводстве Польши (северо-запад страны) неподалеку от химического предприятия "Полице". Об этом сообщает "Укринформ".

Уточняется, что погибшие - родные братья-близнецы, которым было по 23 года. Молодые люди отдыхали на берегу реки, а затем решили поплавать.

Когда они начали тонуть, очевидцы вызвали полицию и спасателей. Только через полтора часа водолазам удалось найти украинцев. Несмотря на попытки реанимации, спасти парней не удалось.

Ранее "Страна" писала о том, что под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва.

Также мы сообщали, что в Киеве, возле острова Казачий, байдарочник обнаружил тело мужчины.