Победителями на выборах руководителей новых объединенных территориальных общин в Украине объявили себя "БПП" и партия "Батькивщина".

Об этом пресс-службы обеих политических сил заявили в понедельник, 30 апреля.

Так, и "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" заявили, что их кандидаты заняли первые места на выборах и приводят свои данные голосования. По данным "БПП", 26 ОТГ возглавят представители именно этой политсилы, в то время как кандидат от "Батькивщины" якобы возглавил одну территориальную общину, так же, как и "Радикальная партия", "Оппозиционный блок", "Аграрная партия" и "Наш край".

По данным политсилы Юлии Тимошенко, "Батькивщина" получила на выборах 35,4% голосов, а "БПП" - 27,1%. На третьем месте, по этой статистике, - "Аграрная партия" с 13,6% голосов.

"Блок Петра Порошенко", в свою очередь, обвиняет членов "Батькивщины" в подкупе избирателей в Килийской общине в Одесской области.

Выборы в объединенных территориальных общинах состоялись в воскресенье, 29 апреля, в 40 ОТО.

Подробнее об итогах выборов в территориальных общинах читайте в статье "Страны".

Также на выборах территориальных громад в Украине зафиксированы первые нарушения.