Сразу три взрыва прогремели сегодня в Афганистане. В Кандагаре смертник подорвал себя возле конвоя иностранных войск . В результате атаки погибли по меньшей мере 11 студентов. Об этом сообщает TOLOnews.

Напомним, что до этого два взрыва произошли в столице Афганистана, Кабуле, где 30 апреля взорвал себя террорист-смертник на мотоцикле. После первого взрыва, когда на место происшествия прибыли медики и журналисты, произошел второй. Смертник находился среди группы журналистов. В результате атаки погибли семь журналистов и оператор.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве взорвалась квартира в жилом доме.