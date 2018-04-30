Российская телеведущая и спортсменка Мария Киселева оказалась в черном списке сайта "Миротворец".

Ее анкета появилась на сайте "Миротворец" в разделе "Чистилище".

Ей вменяют "сознательное нарушение государственной границы Украины через закрытые пункты пропуска в АР Крым с целью участия в организации и содействии проведения незаконных выборов президента рф на территории АР Крым".

Сообщается, что она была доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

Мария Киселева - российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта (2000), ведущая шоу "Слабое звено" на "Первом канале" (2001—2005).

Фото: myrotvorets.center

Напомним, что скандальный пранкер Евгений Вольнов стал официальным спикером центра по отдельным вопросам украинского сайта "Миротворец". Басманный суд Москвы 28 марта заочно арестовал пранкера: его обвинили в разжигании ненависти или вражды. Он заявил, что звонил в российские морги и рассказывал о сотнях погибших.

Как сообщала "Страна", звезда сериала "Папины дочки" Андрей Леонов и актрисы из "Сватов" Олеся Железняк и Татьяна Кравченко попали в черный список сайта "Миротворец".