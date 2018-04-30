С момента начала действия Операции объединенных сил на Донбассе будет ограничен доступ на неподконтрольную Украине территорию и в зону боевых действий. Такое заявление сделал в эфире "112 Украина" глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Просто так поехать как турист вряд ли кто сможет. Но если у кого-то есть основания там побывать, то понятно, что этот человек сможет там побывать", - сказал Жебривский.

Также чиновник добавил, что представителям СМИ и волонтерам тоже нужно будет согласовывать свои поездки на неподконтрольную территорию - оформлять аккредитацию, разрешения.

Напомним, что 30 апреля на Донбассе официально заканчивается антитеррористическая операция, а вместо нее начинается Операция объединенных сил (ООС). Изменение формата АТО на ООС прописано в законе о реинтеграции Донбасса, который президент подписал 20 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, что с мая Донбасс поделят на зоны и о том, что означает "особый порядок", который заменит режим АТО с 30 апреля.