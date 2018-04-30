Парламент Армении завтра, 1 мая, будет выбирать премьер-министра. Это самая влиятельная должность в стране. И официальный претендент на нее пока только один - лидер оппозиции Никол Пашинян.

Он и его партия "Елк" (Исход) две недели назад организовали революцию в Ереване, вынудив уйти в отставку многолетнего руководителя страны Сержа Саргсяна.

Теперь Пашинян претендует на его место. Но для избрания премьером нужны голоса правящей Республиканской партии, лидером которой остается Саргсян.

"Республиканцы" пока еще не совсем готовы отдавать всю полноту власти в руки оппозиционного "выскочки".

Впрочем, не исключено, что других вариантов у армянских политических элит уже просто нет. Альтернативой может стать ужесточение протестов, которые уже давно прошли стадию блокировки дорог и административных зданий.

Тем более, что Пашинин ведет активные переговоры как со старыми армянскими элитами, так и с Россией - главным союзником Еревана.

"Страна" разбиралась, что происходит в Армении за день до того, как страна может получить нового, неожиданного руководителя.

Первый и последний кандидат

Сегодня, 30 апреля, Пашиняна официально выдвинули кандидатом в премьеры. Сделала это его немногочисленная фракция "Елк", которая имеет всего девять парламентских голосов. Зато на улице у нее, что называется, контрольный пакет. Да и в парламенте союзники имеются. И это внушает сторонникам Никола надежду на победу.

А вот чистая арифметика пока не на стороне Пашиняна.

Для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только оппозиционеры - "Елк", "Царукян" и "Дашнакцутюн" - но и часть депутатов правящей Республиканской партии, у которой в Национальном собрании большинство - 58 мандатов.

Таким образом Пашиняну необходимы минимум шесть республиканцев, которые перейдут на сторону оппозиции. Сторонников лидера армянского Майдана обнадеживает, что Пашинян - пока единственный кандидат в премьеры: своего отказалась выдвигать даже правящая партия.

С одной стороны, это выглядит, как отказ власти от борьбы. С другой - республиканцев может вполне устраивать нынешний и.о. премьера Карен Карапетян. И они надеются "прокатить" Пашиняна, автоматически оставив Карапетяна руководить Арменией - до новых выборов парламента.

У обоих лагерей есть свои козыри. Пашиняну, с учетом его последних успехов, может повезти с поиском шести перебежчиков. Торги наверняка уже ведутся. И лидеру "Елк", который только что удесятерил свой политический капитал, есть, что предложить тем, кто сделает его премьером.

Косвенно это подтверждают и слова пресс-секретаря Пашиняна Тиграна Авиняна, который сообщил, что его шеф уже встречался с главой фракции республиканской партии Ваграмом Багдасаряном - и тот якобы пообещал "не мешать" избранию Пашиняна. Сам Багдасарян это пока не комментировал. А Пашинян завтра намерен провести расширенную встречу с депутатами правящей партии.

Но имеются свои козыри и у республиканцев. Если они сумеют не допустить избрания Пашиняна, то его дальнейшие действия на обострение конфликта (главный аргумент оппозиции - улица) будут выглядеть странно.

Митинговать против законной процедуры голосования - это не то же самое, что требовать отставки Саргсяна, который действительно нарушил свое обещание уйти из власти. Чем и вызвал акции протеста две недели назад.

Тем более, что Саргсян свою ошибку признал и подал в оставку. А его партия уже согласилась (по крайней мере словесно) на внеочередные выборы парламента. Поэтому дальнейшее обострение протестной активности со стороны Пашиняна будет выглядеть политически неадекватно.

С другой стороны, на Пашиняна работает раскол внутри республиканцев, о котором в последние дни пишут СМИ. Речь идет о том, что якобы новый и.о. премьера Карен Карапетян сильно побил горшки с Саргсяном. Последний подозревает, что именно "газовики" (так называют в Армении соратников Карепетяна, который долгое время работал в структурах "Газпрома") помогали Пашиняну в самом начале акций протеста, чтобы придать им мощный импульс и вынудить экс-президента покинуть пост премьера, передав свой пост Карапетяну.

И сейчас, если верить слухам, Саргсян, который продолжает влиять на фракцию "республиканцев", может "отомстить" ему, подсобив с голосами Пашиняну.

Внешний фронт Пашиняна

То, что Никол Пашинян всерьез нацелился на премьерство, видно и по его заявлениям в адрес России. Некогда критик российско-армянских отношений, за время протестов он превратился в их горячего сторонника.

Так, два дня назад на митинге он снова повторил, что Армения не выйдет из "российского НАТО" - ОДКБ. Ранее он говорил, что Ереван останется и в ЕвразЭС - экономическом союзе постсовестких стран. А вчера, 29 апреля, прошла уже вторая встреча оппозиционера с российскими представителями.

"Сегодня мы провели очень эффективную встречу с делегацией Госдумы России. Встреча прошла в теплой атмосфере, и мы расстались друзьями. Было отмечено, что наш процесс не только не угрожает армяно-российской дружбе, но и в ближайшем будущем наши отношения будут развиваться и углубляться, что принесет пользу национальным и государственным интересам Армении", - сказал Пашинян в воскресенье на митинге.

Он добавил также, что Армения будет развивать отношения и с другими странами, в частности, США, Китаем, странами ЕС.

Но, видимо, несмотря на этот реверанс, голос Москвы в решении армянского конфликта действительно имеет определяющий вес. Россия является гарантом безопасности Армении, которая находится в перманентной "гибридной войне" с Азербайджаном. Поэтому Пашинян всеми силами пытается обеспечить себе "режим непротивления" со стороны РФ.

И пока это удается. Официальная Москва формально держится в стороне, избегая негативной риторики в адрес армянского майдана (чего, например, не скажешь о майдане украинском). Это говорит о том, что угрозы для себя РФ пока не видит.

Тем более, если послушать, что о встрече с Пашиняном говорили россияне, то их интерпретация выглядит еще более радужно: "Россия для него приоритет".

"Встреча прошла успешно ... И мы услышали то, что он заявил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205-й бригады. В общем то, что касается внешней политики, — это ориентир на Россию. Это им было заявлено", — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Еще раньше в Россию поехала делегация от правительства Армении, которая провела встречи по дипломатической линии. И.о. главы МИД Армении Эдвард Налбандян в четверг встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а и.о. вице-премьера Армен Геворкян провел переговоры в администрации президента России.

После этих встреч главным мессиджем, который прозвучал из Москвы, стало требование, чтобы процессы протекали в правовом, конституционном поле. В РФ дают понять, что силовая смена власти для них нежелательна. Кстати, в понедельник Никол Пашинян объявил о перерыве в митингах - как раз в этот день он ведет консультации в парламенте по завтрашнему голосованию.

Европа и США за новое правительство

А вот в ЕС и США были более конкретны, чем в России. Там заявили, что поддерживают создание нового правительства в Армении. Учитывая, что кандидат пока только один - то намек более, чем прозрачен. Запад по сути поддержал Пашиняна.

"Крайне важен всесторонний диалог с участием всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции, что исходит из интересов всех граждан Армении. Европейский союз продолжает поддерживать усилия президента Армена Саркисяна в этом вопросе", - говорится в заявлении делегации Евросоюза в Армении и посольств стран-членов ЕС.

"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Армении. Как друзья Армении мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с Конституцией и достичь решения, которое отражает интересы всех армян", - говорится почти в зеркальном заявлении Госдепа.

Источник "Страны" в армянском правительстве говорит, что Запад в целом поддерживает Пашиняна, но последний, чтобы добиться избрания в парламенте за счет голосов части "республиканцев" вынужден искать общий язык с Москвой. "В оппозиции весьма влиятельна группа людей, связанная со структурами Сороса, - говорит источник. - Но Пашинян прекрасно понимает, что если он хочет стать лидером государства, то ему нужно договариваться со страной, которая пока что является единственным гарантом нашей безопасности. То есть с Россией. И он это делает. Другой вопрос - как изменится его политика, если он сможет стать премьером, а потом получит большинство в новом парламенте и почувствует себя уверенно? Это пока сказать трудно. Во-первых, непонятно, получит ли он большинство. Потому что пока все идет к тому, что новый парламент будет сильно раздроблен. Во-вторых, даже если и получит, то резких движений делать не будет, так как этим сразу же воспользуется Азербайджан".

Впрочем, даже в нынешней "пророссийской" риторике Пашиняна есть один пункт, который может осложнить отношения с РФ. Лидер армянского Майдана сказал, что будет добиваться четких гарантий безопасности в рамках ОДКБ в случае начала войны в Карабахе. В тоже время ранее Москва уклонялась от прямого ответ на этот вопрос, так как официально территория Нагорного Карабаха считает азербайджанской и потому война там формально не считается нападением на Армению.