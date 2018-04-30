Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу. Он пытался попасть в Румынию, переплыв Дунай на двух пластиковых бочках.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По словам иностранца, границу он пытался пересечь, чтобы попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС.

В ходе проверки документов выяснилось, что норвежец превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, с собой у него было 128 таблеток с наркосодержащим веществом, средства в сумме более 14 тысяч гривен, 6 гаджетов и 6 единиц бижутерии.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины на норвежца составлены процессуальные документы. Дело передали в суд.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, что заробитчане штурмуют границу, возвращаясь домой на майские праздники.

Как сообщала "Страна", пограничники задержали украинца, который спрятал в носках 25 тысяч евро.