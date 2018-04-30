В ночь на понедельник, 30 апреля по территории Сирии был нанесен еще один ракетный удар. Атаку осуществил Израиль.

Об этом передает Associated Press со ссылкой на данные базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Ударам подверглись военные базы сирийский правительственных сил к северу от Хомса (провинция Хама), а также к востоку от города Алеппо. Произошла обширная детонация боеприпасов и вспыхнул пожар.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 2,6 балла с эпицентром в 16 км юго-восточней сирийского города Хама.

В результате погибли около 40 человек, свыше 60 получили ранения. По предварительной информации, большую часть из них составляли члены про-иранских вооруженных формирований.

К юго-востоку от г. Хамы был атакован склад оружия 47-й бригады САА. Именно этом районе со дня на день ожидается начало решающего наступления сирийской армии на занятый боевиками южнее "Растанский анклав".

Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.

Ранее в Сирии уже происходили связываемые с Израилем ракетные удары. Атаковались преимущественно объекты лояльного Сирии ливанского вооруженного движения "Хэзболла" и конвои с иранским оружием для него.

Взрыв в районе склада с оружием 47-й бригады (провинция Хама) Видео: youtube.com/ jamison870

Накануне сирийская армия заявила о захвате нескольких сел на правом берегу реки Евфрат, которые ранее были под контролем курдов.

Напомним, что Трамп заявил о произошедшем в марте прямом столкновении сил США и России в Сирии.