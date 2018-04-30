30 апреля в 11:00 в аэропорту Борисполь торжественно проводили Национальную сборную команду Украины, которая примет участие во Всемирной летней Гимназиаде. Соревнования стартуют 2 мая стартует в городе Марракеш (Марокко) и продлятся до 9 мая. Во всемирной летней Гимназиаде, которая проходит под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF) примут участие спортсмены из 52 стран мира.

Украину в Марокко представят 122 спортсмена-школьника возрастом от 14 до 17 лет из 22 областей Украины.

В Марокко украинские спортсмены будут бороться за медали в 17 видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, бокс, шахматы, велоспорт, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивная аэробика, дзюдо, каратэ, петанк, плавание, тхэквондо, теннис, вольная борьба, борьба греко-римская.

Ожидается участие 4000 спортсменов из более чем 60 стран мира; 18 видов спорта, 6 из которых впервые включены в программу игр - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг и тхэквондо.

Всемирную летнюю Гимназиаду впервые провели в 1974 году в Германии. Сначала она проводилась один раз в два года, затем - один раз в четыре года. В 2016 году по решению Генеральной Ассамблеи, Гимназиаде вернули двухлетний цикл. На африканском континенте Гимназиада проводится впервые.

Ранее "Страна" писала о том, что украинский школьник стал в США чемпионом мира по авиамоделированию.

Также мы сообщали, что украинские каратисты отказались ехать на чемпионат Европы в Россию.