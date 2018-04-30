Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в ночь на 30 апреля родила девочку, которую назвали Полиной. Об этом сообщает "Сегодня".

Ребенок появился в 2:24 утра в одном из частных родильных домов Киева.

Вес младенца – 4100 килограммов, рост – 55 сантиметров. Отмечается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Отметим, что у Лилии уже есть одна дочь – Диана, которая и придумала имя для новорожденной сестры.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Напомним, ведущая "Утра с Украиной" Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились 2011 года, а через год они впервые стали родителями. Радостной новостью, что супруги ждет второго малыша, Лилия и Андрей поделились в ноябре 2017 года.

Также мы писали, что известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик сыграла роль жены городничего в "Ревизоре" Александра Меламуда.