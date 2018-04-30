В понедельник, 30 апреля, в Днепровском районе Киева двое неизвестных похитили девушку. Как сообщает Информатор, похитители затолкали ее в черный джип и увезли в неизвестном направлении.

Полиция объявила план-перехват.

Уточняется, что похищение произошло около 10:30. Возле многоэтажного дома по адресу Радужная,17, что на Воскресенке, двое неизвестных силой посадили девушку в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Очевидцы запомнили лишь то, что в середине госномера автомобиля, на котором увезли девушку были две цифры 7. А на одном из злоумышленников была красная кепка.

Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

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