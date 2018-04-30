"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 30 апреля по 7 мая. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Всю неделе в Киеве обещают солнечную погоду до +25...+28 днем. Особенно жарко будет в среду, 2 мая. А в воскресенье, 6 мая, температура немного снизится до +19. Некоторые ресурсы не исключают в этот день дождь, но большинство считает, что выходные все-таки пройдут без осадков.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует теплую неделю без осадков до +27...+29 днем.

По данным сайта Sinoptik.ua, также обещает солнечную неделю до +25...+27 днем.

Сайт Gismeteо прогнозирует ясную погоду в Киеве. Днем воздух прогреется до +27. В воскресенье этот ресурс обещает грозу.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает переменную облачность без осадков всю неделю. Днем +24..+27. В воскресенье температура снизится до +19.

Сайт Weather.com сообщает, что неделя будет солнечной до +25...+28. В воскресенье днем +24.

На прошлой неделе погода была следующей:



23 апреля, понедельник +16, переменная облачность



24 апреля, вторник +17, дождь

25 апреля, среда +20, переменная облачность

26 апреля, четверг +21, пасмурно

27 апреля, пятница +16, переменная облачность

28 апреля, суббота +19, переменная облачность

29 апреля, воскресенье +24, переменная облачность.

Самый точный прогноз оказался у Weather.com и Мeteoprog.ua, а вот Gismeteо не угадал, пообещав почти неделю дождей.

Напомним, что синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.

Как сообщала "Страна", в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.