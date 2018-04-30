В Киеве пылает лесной массив. По словам очевидцев, крупный лесной пожар разгорелся в районе улицы Пироговский шлях, 135. Подробности чрезвычайной ситуации устанавливаются.

Напомним, что накануне спасатели предупредили украинцев, что в стране установлен самый высокий уровень пожарной опасности.

В ведомстве отметили, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности во время майских праздников.

Спасатели предупредили, что нельзя разводить и оставлять костры в лесной зоне во время пожароопасного периода. Не следует также выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из горящей пятиэтажки спасли двух человек.