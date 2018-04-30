В воскресенье, 29 апреля, в Одессе автомобиль сбил пешехода и врезался в дом. Пассажир автомобиля погибла.

Об этом сообщает "Думская".

По данным патрульной полиции Одессы, трагедия произошла на улице Среднефонтанской.

По предварительной информации, сначала автомобиль наехал на пешехода, после чего водитель не справилась с управлением и авто врезалось в стену дома.

В результате происшествия 25-летняя женщина-пассажир авто погибла на месте, а 26-летняя женщина-водитель и мужчина пешеход доставлены в больницу для оказания помощи.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Фото: dumskaya.net

Напомним, что житель Одесской области получил 5 лет за посты "ВКонтакте".

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