В Одессе автоледи на Infiniti сбила пешехода и врезалась в дом
В воскресенье, 29 апреля, в Одессе автомобиль сбил пешехода и врезался в дом. Пассажир автомобиля погибла.
Об этом сообщает "Думская".
По данным патрульной полиции Одессы, трагедия произошла на улице Среднефонтанской.
По предварительной информации, сначала автомобиль наехал на пешехода, после чего водитель не справилась с управлением и авто врезалось в стену дома.
В результате происшествия 25-летняя женщина-пассажир авто погибла на месте, а 26-летняя женщина-водитель и мужчина пешеход доставлены в больницу для оказания помощи.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Фото: dumskaya.net
Напомним, что житель Одесской области получил 5 лет за посты "ВКонтакте".
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