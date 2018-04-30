После того, как 30 апреля, режим АТО на Донбассе официально завершается и сменится Операцией объединенных сил, в пресс-центре штаба АТО заявили о прекращении своей работы.

Об этом говорится на странице пресс-центра в Facebook.

"Сегодня 30 апреля 2018 пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность.

Вместе с силами Антитеррористической операции вы четыре года подряд информировали общество о событиях на охваченном войной Донбассе", - говорится в сообщении.

Руководство АТО и коллектив пресс-центра Штаба благодарит журналистов, операторов, фотографов и водителей, которые работали в районе проведения АТО, за сотрудничество и объективное освещение событий.

Фото: facebook.com/ato.news

Напомним, что распоряжение об особом порядке включает в себя определение зон безопасности, прилегающих к районам боевых действий, порядок допуска в них. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов наделяются полномочиями в случае крайней необходимости оружие и спецсредства, задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, проверят документы, в случае их отсутствия – задерживать до установления личности, осматривать вещи и транспорт, временно ограничивать либо запрещать движение на дорогах.

"Страна" разбиралась, что означает "особый порядок", который заменит режим АТО с 30 апреля.