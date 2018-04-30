В Киеве утром 30 апреля произошла трагедия. В Соломенском районе столицы упала с высоты и разбилась насмерть молодая женщина. Об этом сообщает "Еспресо".

Уточняется, что инцидент произошел на улице Космонавта Комарова. По предварительной информации, девушка выпрыгнула с балкона шестого этажа жилого дома, в котором проживала.

Фото: espreso.tv

На месте работают правоохранители. Оперативно-следственная группа выясняет, действительно ли случившееся является самоубийством.

Ранее "Страна" писала о том, что в полиции считают, что самоубийство начальника Горностаевского райотдела полиции Херсонской области Руслана Бабича не связано с делами, которые расследовались в райотделе или с конфликтом с руководством.

Также мы сообщали, что в Херсоне прохожий спас женщину, которая прыгнула с моста в Днепр.