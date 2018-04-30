В Запорожье полицейские вынуждены были открыть стрельбу по мужчине, который бросался на них с топором. Инцидент произошел 29 апреля на улице Юности. Информация о случившемся быстро распростанилась по соцсетям. Очевидцы происшествия запечатлели происходящее на видео.

Судя по видеоряду, правоохранители до последнего давали шанс агрессивно настроенному мужчине выбросить топор и сдаться, но тот игнорировал требования полицейских. Для обезвреживания злоумышленника полицейские открыли огонь из табельного оружия.

По неофициальным данным, мужчина получил ранение ноги, угрозы для его жизни нет.

В полиции пока не прокомментировали инцидент.

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