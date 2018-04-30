Украинцы, которые застряли на трое суток в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за невозможности вылета, уже возвращаются на родину. Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле", - написал Кирилич.

Фото: twitter.com/vasylkyrylych

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин написал в Twitter: "По поручению президента круглосуточно работаем, чтобы помочь нашим гражданам вылететь из отдыха в Египте. Способствуем размещению и обновлению графику авиарейсов. Считаю, что наши туроператоры имеют будущее сделать выводы из сложившейся ситуации".

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Как сообщала "Страна", с 27 апреля в египетском Шарм-эль-Шейхе около 200 украинских туристов не могли вылететь во Львов. "Нас до 200 человек из них 45 детей, все голодные и очень замерзли !!! Дети плачут, а всем безразлично и мы в безвыходной ситуации", - жаловались люди в соцсетях.

Также мы писали, что с 28 апреля украинские туристы, купившие путевки у оператора JoinUp не могли вылететь в Египет из "Борисполя". Как объяснили в компании туроператора JoinUp, отпуска туристов сорвались.

Ранее в авиакомпании МАУ заявили, что перевезут туристов, оформленных компанией Join Up, только в Шарм-эль-Шейх (Египет) на четырех будущих чартерных рейсах 30 апреля и 2-3 мая 2018 года.

"Во избежание распространения недостоверной информации и соблюдения прав и интересов туристов авиакомпания официально заявляет: в соответствии с заключенными МАУ соглашениями, авиакомпания осуществит чартерные рейсы для перевозки туристов туроператора Join UP исключительно по маршрутам Киев - Шарм-эль-Шейх - Киев 30 апреля (рейс PS5013/5014), 2 мая (рейсы PS5011/5012 и PS5013/5014) и 3 мая (рейс PS5011/5012). Выполнение любых других чартерных рейсов для перевозки туристов Join UP не предусмотрено", - говорится в заявлении авиакомпании.