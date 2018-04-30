Британский режиссер Гай Ричи с женой Джеки посетил Киев.

Фото Ричи с персоналом ресторана грузинской кухни обнародовал в Facebook ресторатор Евгений Гусовский.

Для прогулки по Киеву режиссер выбрал простую белую рубашку, черные брюки и коричневую куртку. Из-за бороды узнать Гая Ричи непросто.

Фото: facebook.com/yevgen.gusovskyy

В Instagram супруги режиссера появились фото Бессарабского рынка и Софии Киевской.

Цель визита звездной пары в Киев неизвестна.

Фото: instagram.com

Напомним, что певица Мадонна и ее бывший муж Гай Ричи полюбовно решили, с кем будет жить их 16-летний сын Рокко.

Как сообщала "Страна", в сети появился трейлер нового фильма Гая Ричи "Меч короля Артура".