Гай Ричи с женой приехал в Киев и пошел на Бессарабский рынок
Британский режиссер Гай Ричи с женой Джеки посетил Киев.
Фото Ричи с персоналом ресторана грузинской кухни обнародовал в Facebook ресторатор Евгений Гусовский.
Для прогулки по Киеву режиссер выбрал простую белую рубашку, черные брюки и коричневую куртку. Из-за бороды узнать Гая Ричи непросто.
Фото: facebook.com/yevgen.gusovskyy
В Instagram супруги режиссера появились фото Бессарабского рынка и Софии Киевской.
Цель визита звездной пары в Киев неизвестна.
Фото: instagram.com
Напомним, что певица Мадонна и ее бывший муж Гай Ричи полюбовно решили, с кем будет жить их 16-летний сын Рокко.
Как сообщала "Страна", в сети появился трейлер нового фильма Гая Ричи "Меч короля Артура".
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