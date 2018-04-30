В Раздельнянском районе Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти в Молдову самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил руководитель Одесской таможни Александр Власов на Facebook.

"Радиоуправляемое взрывное устройство из двух гранат Ф-1, 372 граммов пластида С-4 и двух запалов выявили в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск". Оно находилось в автомобиле BMW Х5 с литовскими номерами. Управлял им гражданин Украины, проживающий в Молдове. Он хотел перевезти взрывное устройство из Украины в Молдову", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Таможенники проинформировали о находке управление СБУ в Одесской области. Водитель задержан. Взрывное устройство и автомобиль переданы правоохранителям.

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