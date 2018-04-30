Лидер оппозиции, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, официально утвержден в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Об этом сказал член фракции "Елк" Эдмон Марукян.

Для избрания премьер-министра в парламенте необходимо набрать 53 голоса. При этом Республиканская партия по итогам апрельских выборов имеет абсолютное большинство в Национальном собрании страны - 58 мест. У "Елк" - 9 мест.

Выборы нового главы кабинета министров назначены на 1 мая. Они проводятся открытым голосованием в парламенте.

Правящая партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьера, но примет участие в парламентских выборах.

Напомним, что Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 23 апреля после протестов, которые длятся с 13 апреля.

Как сообщала "Страна", в Армении лидер оппозиции заявил, что не намерен рвать отношения с РФ.