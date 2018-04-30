В Киеве в ночь на 30 апреля на Крещатик вернули обстановку 1960-х годов - развернули красные флаги и развесили транспаранты "Слава Великому Октябрю". Любопытно, что некоторые, ставшие очевидцами такого возврата к прошлому были, мягко говоря, удивлены. Впечатлениями от увиденного люди делились в соцсетях.

Фото: facebook.com

Как выяснилось, красные флаги и транспоранты оказались декорациями к фильму о Василии Стусе "Птах душі", съемки которого начались в Киеве.

На Крещатике собрались до 100 актеров. Об этом пишет Информатор.

Установку советской символикина съемочной площадке в центре столицы начали 29 апреля около 20:00. Съемочная группа работала до 6:00.

Фото: kiev.informator.ua

Известно, что фильм рассказывает о последних годах жизни знаменитого украинского поэта Василия Стуса. Картина, которую частично финансировало Госкино, обещает быть с элементами триллера. Увидеть свет фильм должен уже в январе 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Борис Гребенщиков не будет судиться с режиссером Серебренниковым из-за трактовки своего образа в фильме о Цое.

Также мы сообщали, что запрещенную в России комедию "Смерть Сталина" частично снимали в Киеве.