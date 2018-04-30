Количество погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось с 7 до 21 человека. Целью второго взрыва были журналисты, прибывшие освещать первый взрыв.

Об этом в Twitter сообщает AFP.

От взрывов погибли не менее 21 человека, среди которых четыре журналиста. Официальная статистика по жертвам пока не обнародована, но не исключено, что количество жертв после этого может еще увеличиться.

Фото: twitter.com

Также сообщается, что среди убитых - фотограф французского агентства AFP Шах Марай. Он был среди группы журналистов, которые прибыли на место первого взрыва, устроенного смертником.

Фото: twitter.com

Напомним, что в Кабуле произошло два взрыва. Взрывное устройство было активировано террористом-смертником.

Как сообщала "Страна", количество погибших на избирательном участке в Кабуле выросло до 52 человек. Число жертв теракта у центра регистрации избирателей в Кабуле выросло до 52 человек. Среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.