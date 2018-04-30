В ночь на 30 апреля в Днепре произошло жуткое ДТП, в котором погибли две женщины. Авария случилась около полуночи на Набережной Заводской случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали очевидцы происшествия, автомобиль Alfa Romeo мчался на скорости около 200 км/ч в сторону центра города. Водитель не справился с управлением, автомобиль снес ограждение возле здания Ледовой арены, после чего его выбросило на тротуар. При этом пострадала женщина-пешеход. Она получила тяжелые трамвы. С места аварии несчастную забрала скорая помощь, но по дороге в больницу пострадавшая скончалась.

Известно, что за рулем авто находился мужчина, а на пассажирском сидении была его супруга, которую при ударе выбросило из салона машины и от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Сам водитель получил травму головы и, пребывая в шоковом состоянии, бродил вокруг разбитого авто и, казалось, не осознавал, что произошло.

Фото: dp.informator.ua

Уточняется, что полиция и скорая помощь прибыли на место ЧП в течение 5-10 минут после случившегося.

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