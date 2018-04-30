Полузащитник "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко впервые появился на поле после травмы в матче с "Вердером" на 79-й минуте, заменив Максимилиана Филиппа.

Об этом сообщает X-Sport.

В выездной встрече Ярмоленко не отметился результативными действиями. Матч завершился ничьей - 1: 1.

28-летний Андрей Ярмоленко получил игровое время впервые с 27 января, когда получил повреждение ноги.

За два тура до окончания чемпионата Германии "Боруссия" находится на третьей позиции с 55 очками уступая два балла "Шальке".

Напомним, что ранее Ярмоленко приступил к пробежкам после снятия фиксирующей повязки. По словам футболиста, он оценивает свое состояние как нормальное.

Как сообщала "Страна", Боруссия решила расстаться с Андреем Ярмоленко после окончания сезона.