В Кременчуге Полтавской области трое неизвестных жестоко избили соратника Михаила Саакашвили, члена партии "Рух новых сил" Олега Филипаса. Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

Неизвестные ворвались в частный дом, нанесли Филипасу многочисленные удары, после чего скрылись. Мужчину госпитализировали с перелом голени, двух предплечий, многочисленными ранами головы и туловища.

Олег Филипас ​​связывает нападение со своей политической активностью - именно он организовывал вече за импичмент президента Петра Порошенко в своем городе.

Олег также считает, что это месть за его публикации относительно местных барыг и схем, по которым они разворовывают местные бюджеты.

"Многим из вас, как и мне до сих пор не было ощутимо, что такое политические репрессии. До сих пор я не мог понять и почувствовать боль многих украинский, которые боролись за свободу и свободную Украину на протяжении веков. Я не могу сравнивать себя с теми людьми, но часть злобы и ненависти от уголовно-олигархического режима Порошенко сегодня получил", - прокомментировал Олег Филипас.

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

На сайте Национальной полиции Полтавской области говорится, что в Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по двум статьям уголовного кодекса Украины — ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища).

Как сообщала "Страна", Генеральная прокуратура заинтересовалась поездками в Донецк Михаила Саакашвили, который сейчас находится в Нидерландах.

Ранее Саакашвили заявил, что пойдет в Европейский суд по правам человека из-за отказа украинских судов в предоставлении ему защиты.