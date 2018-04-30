Кенийский бегун Серем Бенджамин Кипроп, у которого ранее возникли проблемы с въездом в Украину, установил новый рекорд Харьковского международного марафона.

Об этом информирует пресс-служба горсовета Харькова.

Спортсмен пробежал 42 км за 2 часа 18 минут и 13 секунд. Он побил предыдущий рекорд харьковского марафона - 2 часа 23 мин. 1 сек.

"Трасса достаточно хорошая, хотя и были неприятные подъемы. Но особых проблем я не почувствовал и очень доволен, что показал хороший результат. Я равномерно распределил силы по всей дистанции, такая была моя тактика. Кстати, поддержка зрителей была прекрасной", - рассказал после финиша спортсмен.

Второе место в марафоне занял харьковчанин Дмитрий Пожевилов с результатом 2:28:40.

Третье место занял Сергей Попов из Киева с результатом 2:34:18.

Среди женщин первой финишировала Татьяна Вилисова из Днепра (2:51:45), второй - Ольга Донченко из Харькова (3:05:43), третьей - Приска Джемутаи из Кении (3:10:02).

В V Харьковском Международном марафоне приняли участие более 10 тыс. человек, представители 25 стран - Германии, Польши, Японии, Китая, Кении, Австралии, США и др. Трасса, по которой проходит марафон, проложена по центральным улицам Харькова.

Фото: city.kharkov.ua

Напомним, что ранее кенийских спортсменов, которые направлялись на Международный марафон в Харьков, не в аэропорту "Борисполь" задержали пограничники и продержали всю ночь. У них были все необходимые документы, но пограничники собирались депортировать, поскольку им показалось подозрительным, что при себе у спортсменов была небольшая сумма денег.

Как сообщала "Страна", полумарафон 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon сняли с высоты птичьего полета.