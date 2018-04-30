В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли семь человек, еще 20 пострадали.

Об этом сообщает агентство Pajhwok Afghan News со ссылкой на министерство здравоохранения.

Фото: twitter.com/pajhwok

По данным СМИ, среди погибших фотограф французского агентства AFP Шах Марай.

Пл некоторым данным, в Кабуле произошло два взрыва. Взрывное устройство было активировано террористом-смертником.

Напомним, что ранее смертник на карете скорой привел в действие "адскую машину" в центре Кабула. Сообщалось о 40 погибших и 140 раненных.

Как сообщала "Страна", количество погибших на избирательном участке в Кабуле выросло до 52 человек. Число жертв теракта у центра регистрации избирателей в Кабуле выросло до 52 человек. Среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.