В Великобритании задержали 18-летнего подозреваемого в наезде на толпу в городе Ньюпорт в Уэльсе.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел 29 апреля у одного из городских клубов. Как заявили очевидцы, водитель целенаправленно сбивал людей, несколько раз давал задний ход и снова врезался в толпу.

В результате происшествия пострадали четыре человека.

Водитель автомобиля был задержан полицией Уэльса по подозрению в причинении вреда здоровью в связи с опасным вождением.

Напомним, что 16 апреля в британском Манчестере автомобиль въехал в толпу, в результате чего шестеро человек получили ранения.

Как сообщала "Страна", число погибших при наезде фургона в Канаде выросло до 10 человек.