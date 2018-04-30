В Британии задержали водителя, который намеренно врезался в толпу в Уэльсе
В Великобритании задержали 18-летнего подозреваемого в наезде на толпу в городе Ньюпорт в Уэльсе.
Об этом сообщает ВВС.
Инцидент произошел 29 апреля у одного из городских клубов. Как заявили очевидцы, водитель целенаправленно сбивал людей, несколько раз давал задний ход и снова врезался в толпу.
В результате происшествия пострадали четыре человека.
Водитель автомобиля был задержан полицией Уэльса по подозрению в причинении вреда здоровью в связи с опасным вождением.
Напомним, что 16 апреля в британском Манчестере автомобиль въехал в толпу, в результате чего шестеро человек получили ранения.
Как сообщала "Страна", число погибших при наезде фургона в Канаде выросло до 10 человек.
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