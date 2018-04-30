В полиции считают, что самоубийство начальника Горностаевского райотдела полиции Херсонской области Руслана Бабича не связано с делами, которые расследовались в райотделе или с конфликтом с руководством.

Об этом сообщает Громадське радио.

"В последнее время в районе не было таких громких преступлений, расследование которых имело бы риски для работников полиции. Конфликтов с руководством облуправления у Руслана Бабича, насколько мне известно, не было", - рассказала начальник отдела коммуникаций облуправления Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко.

Главный консультант начальника облуправления Нацполиции в Херсонской области Елена Ренкас, которая была знакома с Бабичем в течение многих лет, рассказала, что его нельзя считать человеком, склонным к крайностям.

"Его жена, Татьяна, тоже работает в полиции, была моей однокурсницей во время обучения в вузе. Руслан - уравновешенный человек... Также, насколько мне известно, он не имел недоброжелателей, которые хотели ему смерти, могли бы давить на него, шантажировать. Не слышала я и о том, что он имел какие-то проблемы в семье", - сообщила Елена Ренкас.

По главной версии следствия, Бабич совершил самоубийство, однако предсмертной записки не нашли. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Напомним, что 29 апреля начальник не приехал на сдачу суточного дежурства, после чего его коллега пошел к нему на съемную квартиру, где и обнаружил его мертвым. Мужчина якобы повесился с помощью связки из двух ремней.

СМИ утверждают, что явных причин для суицида у Бабича не было. На месте не нашли ни предсмертной записки, ни признаков убийства.

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