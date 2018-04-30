Бывший личный врач Дональда Трампа Ронни Джексон, которого ранее обвинили в пьянстве, уйдет в отставку и не вернется на работу в Белый дом.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации президента США.

Незадолго до этого Джексон временно покинул пост личного врача Трмапа, поскольку тот выдвинул его на пост министра по делам ветеранов.

Ранее врач оказался в центре скандала, когда сенатор Джон Тестер обвинил его в употреблении алкоголя на рабочем месте. Джексон опроверг эти заявления, но снял свою кандидатуру.

Дональд Трамп уже заявил Секретная служба не смогла подтвердить обвинения в адрес Джексона.

Личным врачом президента останется Шон Конли, который ранее временно исполнял эти обязанности.

Фото: politico.com

Напомним, что также личного врача Трампа Джексона обвиняют в чрезмерном выписывании специфических лекарств.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что Трамп хочет переместить Джексона на пост министра по делам ветеранов США.