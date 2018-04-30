Сирийская армия заявила, что захватила ряд сел у границы с Ираком, которые были под контролем курдских сил.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сирийское государственное телевидение 29 апреля заявило, что села перешли курдским "Силам Народной самообороны" (YPG) от боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-Зор в рамках кампании, которая заставила боевиков покинуть восточную Сирию.

Сирийская армия редко сталкивалась с курдской YPG, которая входит в состав Сирийского союза демократических сил во время кампании против ИГИЛ, и держалась в стороне от районов к востоку от Евфрата.

Напомним, что глава Сирии Башар Асад подписал указ, которым фактически лишил покинувших страну беженцев прав на их собственность.

Как сообщала "Страна", президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию США о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома террористической организации "Исламское государство".