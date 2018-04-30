В Ивано-Франковской области парашютист запутался в проводах электроопоры
Недалеко от Коломыи в Ивано-Франковской области парашютист запутался в проводах на опоре ЛЭП.
Об этом сообщает "Курс" со ссылкой на данные полиции.
Двое парашютистов приземлились, а третий запутался в проводах электроопоры при спуске. Его сняли друзья. Парашютист не пострадал и отделался лишь испугом.
Фото: kurs.if.ua
Напомним, что авиакомпания Turkish Airlines не будет выполнять рейсы из Стамбула в Днепр и Ивано-Франковск, несмотря на то, что раньше она строила планы воздушного сообщения между этими городами.
Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковске задержали работника областного архива, который требовал $500 за ценную информацию. Во время задержания фигурант пытался смыть полученные деньги в унитаз.
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