В понедельник, 30 апреля, режим АТО на Донбассе официально завершается и сменится Операцией объединенных сил (ООС).

Смена формата предусмотрена законом "о реинтеграции Донбасса". Теперь в районе конфликта главным будет Объединенный оперативный штаб ВСУ, который будет руководить силами ВСУ, МВД, Нацполиции, которые привлекаются к сдерживанию и отпору российской агрессии на Донбассе.

Командующий ООС участвует в разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны. Он имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач.

Напомним, что распоряжение об особом порядке включает в себя определение зон безопасности, прилегающих к районам боевых действий, порядок допуска в них.

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов наделяются полномочиями в случае крайней необходимости оружие и спецсредства, задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, проверят документы, в случае их отсутствия – задерживать до установления личности, осматривать вещи и транспорт, временно ограничивать либо запрещать движение на дорогах.

"Страна" разбиралась, что означает "особый порядок", который заменит режим АТО с 30 апреля.