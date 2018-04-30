В КНДР переведут время на 30 минут вперед с 5 мая этого года, чтобы синхронизировать его с часовым поясом Южной Кореи.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Парламент Северной Кореи объявил о переводе времени, "чтобы содействовать примирению и единству".

В КНДР с 1910 года японцами было установлено "токийское время". С тех пор весь Корейский полуостров находился в одном часовом поясе с Японией.

В 2015 году из-за желания руководства КНДР, по случаю годовщины освобождения Кореи от японского господства, стрелки часов в Северной Корее были переведены на полчаса назад.

Напомним, что глава КНДР пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что закроет ядерный полигон к лету 2018 года.

Как сообщала "Страна", лидеры двух Корей сделали решительный шаг в сторону от большой войны. Но большая схватка за будущее полуострова только начинается.