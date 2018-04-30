Глава МВД Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку из-за миграционной политики ведомства.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Причины ухода не уточняются. Однако, по данным СМИ, решение было принято на фоне скандала с утверждением планов по выдворению из страны нелегальных мигрантов. МВД составляет списки с целевыми показателями депортации. В них включили представителей поколения Windrash - выходцев из Африки и стран Карибского бассейна, которые переехали в Великобританию в 1948-1971 годах по приглашению правительства на фоне дефицита рабочей силы после Второй мировой войны.

Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых таких переселенцев, а также их родственников объявили нелегальными иммигрантами.

Эмбер Радд заявила, что подала в отставку в связи с тем, что непреднамеренно ввела в заблуждение Комитет по внутренним дела парламента по поводу целевых показателей по высылке нелегальных иммигрантов.

"Я должна была быть в курсе ситуация, и я беру на себя полную ответственность за это",- заявила глава МВД.

Ранее министр внутренних дел должна была представить в парламенте новый законопроект о борьбе с терроризмом. Он содержит меры по усилению контроля за устраивающимися на работу в британские аэропорты, чтобы не допустить проникновения "джихадистских элементов".

Напомним, что украинцы получили срок за перевозку нелегалов через Ла-Манш в Великобританию.

Как сообщала "Страна", имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных в Великобритании.