В Украине сегодня потеплеет до 28 градусов
В понедельник, 30 апреля, на всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Днем до +20...+28.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе переменная облачность без осадков. Днем +26…+28
На севере днем +23…+28
В центре днем +24…+27.
На востоке днем +23…+26.
На юге днем +20…+27.
В Киеве 30 апреля дневная температура составит +26…+28, ночью +11...+13.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.
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