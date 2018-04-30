В понедельник, 30 апреля, на всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Днем до +20...+28.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе переменная облачность без осадков.  Днем +26…+28

На севере днем +23…+28

В центре днем +24…+27.

На востоке днем +23…+26.

На юге днем +20…+27.

В Киеве 30 апреля дневная температура составит +26…+28, ночью +11...+13.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.

Как сообщала "Страна", синоптик пообещала украинцам грозу на майские праздники.

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