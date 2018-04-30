"Голос країни - 8". Победительницей шоу стала однофамилица Генпрокурора
Сегодня, 29 апреля, состоялся грандиозный суперфинал масштабного вокального шоу "Голос країни-8", в котором четверка суперфиналистов под руководством своих звездных наставников Тины Кароль, Потап, Джамалы и Сергея Бабкина отчаянно боролись за желанную победу.
По результатам зрительского голосования победителем 8 сезона Голоса страны стала подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко, передает "1+1".
В первом раунде финала Елена выступила с песней "Ой у вишневому саду".
Во втором девушка выступила вместе со своим тренером Сергеем Бабкиным с песней "Червона рута".
Во время своего решающего выступления в суперфинале вокалистка исполнила песню Нины Матвиенко - Колыбельная звезды.
Победительница Голоса страны-8 Елена Луценко получила почетное звание "Голоса страны", 3-месячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК "Счастливый".
Ранее "Страна" информировала, что на шоу "Голос страны" Зианджа спела песню о том, что исцелилась.