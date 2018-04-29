В Киеве успешно протестировали светомузыкальные фонтаны, которые запустят на центральной площади столицы 1 мая. Об этом сообщает УНН.

Фонтаны запустили в 21.00 часов вечера, в рамках плановой проверки перед официальным началом сезона. В мэрии сообщили, что тестирование прошло успешно и без сбоев.

Кстати, в музыкальный репертуар шоу добавили около часа аудио.

Новые композиции выбирали более 5000 киевлян путем онлайн голосования. В обновленный плейлист попали Джамала, Бумбокс, The Hardkiss и другие. В КГГА отметили, что музыкальное сопровождение будет обновляться и в дальнейшем, по мере того как его будут обрабатывать технические специалисты.

Техническое же оснащение фонтанов осталось без изменений.

Насладиться чарующей красотой киевских фонтанов можно, посмотрев видео.

Как сообщала "Страна", громаде Киева вернули в собственность фонтан на Крещатике.