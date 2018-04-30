Китайские ученые задались целью увеличить количество осадков в горах Тибета до 10 млрд кубометров в год. Здесь будут установлены десятки тысяч камер со специальным топливом, которое сгорая выделит в атмосферу частицы йодистого серебра.

О первых модифицированных осадках сообщает Science Alert.

Проект получил название "Тяньхэ" или "Небесная река".

Его разработали специалисты Университета Цинхуа в 2016 году. Планируется, что осадки покроют огромную территорию около 1,6 млн квадратных километров (в 2,5 раза больше, чем Украина).

Сейчас в Синьцзяне и на тибетских склонах установлены уже более 500 горелок для экспериментального использования. Результаты обнадеживают.

Как заявил президент государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Лэй Фанпей, изменение погоды в Тибете является очень важной инновацией для решения проблемы нехватки воды в Китае.

Несмотря на фантастичность задумки, ученые пытаются разрабатывать подобные формы модификации погоды не одно десятилетие.

Впрочем, подобный засев облаков по мнению скептиков может повлиять на глобальные погодные условия.

Так, американский геолог Янош Паштор в комментарии Gizmodo заявил, что "подобная погодная модификация не производит "дождь как таковой". Скорее, она позволяет создать дождь на конкретном месте, а это означает, что его не будет в другом". "Это означает, что целые экосистемы и люди, живущие там, где раньше шли дожди, останутся без них".

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп больше не считает изменение климата мифом.

Также "Страна" писала, что таяние вечной мерзлоты грозит резким ускорением глобального потепления.