Киевское "Динамо" не без труда одолело полтавскую "Ворсклу" в матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу.

Все решил гол Мбокани. Киевляне выиграли 1:0, сообщает Укринформ.

В Полтаве все решилось на 63-й минуте, когда нападающий "Динамо" Мбокани попал в ворота хозяев.

Заметим, что Мбокани лишь несколько минут до того появился на поле, сменив Буяльского.

В чемпионской гонке "Динамо" снова сократили отставание от «Шахтера» до трех очков. У "Шахтера" сейчас 69 очков, у "Динамо" - 66.

Ранее сообщалось, что новый нападающий Шахтера решил судьбу матча 29-го тура чемпионата с Мариуполем.

Еще отметим, что известный украинский футболист признался в алкоголизме.