Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил об ухудшении положения религиозных организаций на территории ОРДЛО. Об этом говорится в открытом письме к странам-участницам Минского процесса, Организации Объединенных Наций, Евросоюза и ОБСЕ.

Письмо опубликовано на сайте УПЦ КП.

В тексте говорится про несоблюдение права на религиозную свободу на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Филарет заявил, что священникам Киевского Патриархата на Донбассе так называемая "власть" самопровозглашенных "республик" заявила о необходимости "зарегистрироваться по местному законодательству". А в случае, если в течение месяца религиозные общины УПЦ КП этого не сделают - их якобы лишат права на землю и имущество, их деятельность запретят, а священников "вышлют с территории республики".

"В связи с реальной угрозой существенного ухудшения положения религиозных организаций на территории ОРДЛО обращаюсь к странам-участницам "Минского процесса" и к международному сообществу с призывом принять неотложные меры с целью не допустить еще большего нарушения принципов религиозной свободы в этом регионе", - говорится в обращении патриарха.

Ранее представители УПЦ КП направили в Европейский суд заявление о притеснениях храма в Симферополе.

Также "Страна" писала, что 19 марта в Киеве состоялась встреча главы УПЦ КП Филарета с руководством "Правого сектора" о сотрудничестве в сфере "способствования переходов общин Украинской православной церкви в состав Киевского патриархата".

Ранее священник УПЦ КП предупредил Порошенко, Турчинова и Авакова, что они отправятся в ад.