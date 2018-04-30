В Запорожье произошел масштабный пожар. Фото
Сегодня, 29 апреля, в Запорожье произошел масштабный пожар. Об этом сообщает gazeta.zp.ua.
Возгорание произошло на улице Полякова в балке.
Огонь чуть не перекинулся на гаражи, которые находятся неподалеку.
К счастью, спасатели успели вовремя погасить пламя.
Фото в редакцию одного из запорожских СМИ прислал очевидец.
В балке горел лес, сушняк и мусор Фото: gazeta.zp.ua
Сильное задымление, вызванное пожаром Фото: gazeta.zp.ua
Огонь подступал к гаражам Фото: gazeta.zp.ua
Фото: gazeta.zp.ua
Как сообщала "Страна", 8 марта в Запорожский ожоговый центр поступили трое из шести шахтеров, пострадавших в результате пожара на шахте Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК) в Васильевском районе области.
Также "Страна" писала, как под Запорожьем у дома главы сельсовета взорвали гранату, мужчину госпитализировали.