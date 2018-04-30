Сегодня, 29 апреля, в Запорожье произошел масштабный пожар. Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Возгорание произошло на улице Полякова в балке.

Огонь чуть не перекинулся на гаражи, которые находятся неподалеку.

К счастью, спасатели успели вовремя погасить пламя.

Фото в редакцию одного из запорожских СМИ прислал очевидец.

В балке горел лес, сушняк и мусор Фото: gazeta.zp.ua

Сильное задымление, вызванное пожаром Фото: gazeta.zp.ua

Огонь подступал к гаражам Фото: gazeta.zp.ua

Фото: gazeta.zp.ua

Как сообщала "Страна", 8 марта в Запорожский ожоговый центр поступили трое из шести шахтеров, пострадавших в результате пожара на шахте Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК) в Васильевском районе области.

Также "Страна" писала, как под Запорожьем у дома главы сельсовета взорвали гранату, мужчину госпитализировали.