В США с лужайки Белого Дома пропал дуб, который вдвоем посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Выяснилось, что саженец был выкопан и помещен на фитосанитарный карантинный контроль.

Об этом сообщает Huffingtonpost cо ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Издание отмечает, что в Штатах действуют жесткие карантинные нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли.

Привезенный Макроном дуб не стал исключением. Карантин для саженца завершится в ближайшее время.

Дерево не пострадает при очередной пересадке.

Фото: Bellisimagness/Twitter

Как сообщала "Страна", дуб был высажен во время первого государственного визита президента Франции в США. За это время Макрон встретился с американским президентом и выступил перед Конгрессом США.