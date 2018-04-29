Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается рвать отношения с Россией. Кроме того, в ходе разговора с делегацией российской Госдумы он признался, что ориентир на Россию является для него приоритетом во внешней политике.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, встреча прошла успешно.

"Мы услышали, что для него приоритет - евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205 бригады. В общем то, что касается внешней политики - это ориентир на Россию. Это им было заявлено", - отметил Водолацкий.

Ранее "Страна" сообщала, что нового премьер-министра Армении собираются назначить 1 мая. Оппозиция Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера страны.