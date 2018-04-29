Перед майскими праздниками тысячи украинцев возвращаются в страну через пропускные пункты из стран Евросоюза, устраивая на границе километровые очереди с драками.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

Люди простояли в очереди, совершенно не двигаясь, несколько часов, после чего напряженность стала расти.

В частности, сотни людей простаивают в очереди на пропускном пункте Шегини-Медика.

"Сотни людей застряли но границе с Польшей на пешем переходе в пропускном пункте Шегини-Медика. После 4-5 часов стояния в очереди перед польским контрольно-пропускным пунктом, еще большая очередь людей ждет их перед украинским", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее в Польше назвали самую большую проблему украинских заробитчан.

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