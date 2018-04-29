В Святошинском районе Киева в одной из квартир трехэтажного жилого дома по улице Галагановской, 16 прогремел взрыв.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

На месте работала бригада Киевской службы спасения. В результате взрыва один человек получил незначительные ожоги ног. Пострадавший от госпитализации отказался.

Отмечается, что несущие конструкции дома не повреждены.

На данный момент причина взрыва не установлена.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на улице Драгоманова, взорвался автомобиль. Один человек погиб. Водитель, находившийся в машине, попал в реанимацию.

При взрыве погиб военный журналист Виталий Кукса. Как рассказал главред интернет-издания "Цензор" Юрий Бутусов, после демобилизации он сотрудничал с офисом "Харриса" в Киеве и занимал должность главы пресс-службы Госспецсвязи.