В Киеве взорвалась квартира в жилом доме. Появились фото
В Святошинском районе Киева в одной из квартир трехэтажного жилого дома по улице Галагановской, 16 прогремел взрыв.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.
На месте работала бригада Киевской службы спасения. В результате взрыва один человек получил незначительные ожоги ног. Пострадавший от госпитализации отказался.
Отмечается, что несущие конструкции дома не повреждены.
На данный момент причина взрыва не установлена.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на улице Драгоманова, взорвался автомобиль. Один человек погиб. Водитель, находившийся в машине, попал в реанимацию.
При взрыве погиб военный журналист Виталий Кукса. Как рассказал главред интернет-издания "Цензор" Юрий Бутусов, после демобилизации он сотрудничал с офисом "Харриса" в Киеве и занимал должность главы пресс-службы Госспецсвязи.