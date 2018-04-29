В украинских поездах около 5 тысяч военнослужащих стали участниками нарушения общественного порядка во время поездок. С начала текущего года уже зафиксировано свыше 600 инцидентов.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на информацию Военной службы правопорядка.

"Наблюдается динамика к снижению числа дебоширов-военных в поездах: в 2017 году на 30% меньше по сравнению с 2016-м, а за два месяца 2018-го - на 50% меньше - по сравнению с 2017-м годом", - говорится в сообщении.

После таких инцидентов "Укрзализныця" несет финансовые убытки, а дебоширов задерживают. Всего в прошлом году было зафиксировано 8,6 тысяч правонарушений, связанных с безопасностью и правопорядком на ж/д транспорте по данным Нацполиции.

"За совершение указанных правонарушений было выявлено 7 911 человек. За два месяца текущего года эти цифры составляют соответственно 2 995 и 2 845", - отметили в полиции.

Фактов нарушения правил пользования средствами ж/д транспорта в 2017 году было выявлено 589, а в 2018-м - 195.

При этом какие именно санкции были применены к нарушителям общественного порядка, в полиции не уточнили.

Как сообщала "Страна", в Украине могут ввести дополнительную охрану в поездах "Интерсити".

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